يحيى رسول : إلقاء القبض عليهم إلى ( 5 ) إرهابيين

2021/05/07 | 22:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الجمعة ،عن إلقاء القبض عليهم إلى ( ٥ ) إرهابيين .

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولليوم الثاني على التوالي تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعـش الإرهابية .

واوضح ” باشر أبطالنا بالواجب الأول في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد حيثُ أُلقي القبض على الإرهابي (خ.ن) والذي يُعد من الأهداف الهامة المطلوبة لجهاز مُكافحة الإرهاب” .

كما تم تنفيذ واجب نوعي آخر في منطقة الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا عصابات داعـش التكفيرية .

لينتقل أبطالنا بعدها لمُحافظة كركوك حيث تم إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء السكنية .وليختتم أبطالنا سلسلة واجباتهم بالقبض على أحد الإرهابيين الدواعش في جانب الكرخ غربي العاصمة بغداد .

ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ( ٥ ) إرهابيين .

إن عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي أفراد عصابات داعـش الإرهابية، وتمنع المُخططات التي تستهدف أمن المواطنين.

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