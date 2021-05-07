2021/05/07 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق في سوق الشامية غربي الديوانية. وقالت المديرية في بيان إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من الواح "الچينكو" مخصصة لبيع ملابس المستعملة والأجهزة الكهربائية داخل سوق الشامية غربي محافظة الديوانية".وأضافت أنها "طوقت النيران التي اشتعلت داخل 12 كشكا وأبعدت خطر امتدادها وحجمت اضرارها عن المحال التجارية والاكشاك المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية"، مطالبة بفتح "تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقاً في سوق الشامية غربي محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقاً في سوق الشامية غربي محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).