منح السجناء في مصر “هدية” استثنائية بمناسبة عيد الفطر

2021/05/07 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية المصرية منح جميع نزلاء السجون في البلاد زيارة استثنائية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي بمناسبة قرب عيد الفطر وحرصا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

وقررت الوزارة منح جميع النزلاء زيارة استثنائية على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت على أهمية إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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