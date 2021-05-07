داعش يهاجم نقطة للشرطة الاتحادية غرب داقوق جنوب كركوك

2021/05/07 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/اعلن مصدر امني ، عن قيام عناصر داعش الارهابية بمهاجمة نقطة تابعة للشرطة الاتحاديه في تل ذياب ( تل الشهداء ) قرب قريه عرب كوي التابع لقضاء داقوق جنوب كركوك ضمن وادي الشاي مماادى الى عطل الكامره حراريه بدون اي خسائر بشريه./انتهى

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