2021/05/07 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين في خمس محافظات.وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعـش الإرهابية".واضاف:" انه القي القبض على الإرهابي (خ.ن) في الطارمية الذي يُعد من الأهداف المهمة المطلوبة لجهاز مُكافحة الإرهاب".وتابع الناطق باسم القائد العام:" تم القاء القبض على عنصرين من بقايا عصابات داعـش التكفيرية في قضاء الكرمة".واضاف:" كما تم القبض على عنصر إرهابي في أحد الأحياء السكنية في محافظة كركوك"، مشيرا الى القبض على 5 إرهابيين في 3 محافظات./انتهى7

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