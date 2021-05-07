مجلس الخدمة الاتحادي يحدد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على تعيين المشمولين بقانون ذوي المهن الطبية والصحية

2021/05/07 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حدد مجلس الخدمة الاتحادي، جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على تعيين المشمولين بقانون ذوي المهن الطبية والصحية.واكد مجلس الخدمة الاتحادي في تصريح،ان المصادقة على تعيين خريجي كليات العلوم ستتم على وفق النسب المحددة من اصل الدرجات التي سيتم استحداثها لخريجي الاعوام ( ٢٠١٨-٢٠١٩) و (٢٠١٩-٢٠٢٠).واشار مجلس الخدمة الى إنهاء عملية تدقيق القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة بالكتاب ذي العدد ٢٣٦١٨ في ٢٠٢١/٤/٢٦./انتهى7

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