2021/05/07 | 22:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل.. انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى يخلف أربع إصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى يخلف أربع إصابات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى يخلف أربع إصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).