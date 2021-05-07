تغيير بؤرة التحديق - امال قرامي

2021/05/07 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي على استبدالها بمنظومة تعبّر عن طموحات التونسيين/ات، وتلبّي حاجتهم إلى العيش الكريم والحريّات والتقدّم ...



وقد تجلّى حرص المؤمنين بتغيير الواقع في تأسيس جمعيّات مختلفة وتكثيف برامج التدريب وتنظيم الحملات التوعويّة وممارسة الضغط وغيرها من الأنشطة التي أثبتت رغبة شرائح كبرى من التونسيين في إنجاح مسار التحوّل.



ولم تقف النخب مكتوفة الأيدي إذ كان عليها أن تنخرط في مشروع إعادة البناء أو أن تساير «الم ......





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