الحرب في أوروبا الشرقية - كورديليا حسين

2021/05/07 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كورديليا_حسين ترجمة كورديليا حسين الناشر التيار الاشتراكي – روسيايهدد النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا مجددًا بالدخول في منطقة خطرة.



حيث اتهمت وسائل إعلامٍ أوكرانية وأوروبية وروسية معارضة الحكومةَ الروسيةَ بتشديد انتشار قواتها المسلحة على الحدود مع أوكرانيا بنية غزوها.



في الوقت الذي تتهم فيه وسائل إعلام روسية موالية النظامَ الأوكراني وحلف الناتو بالاستعداد لخرق الهدنة مع جمهوريتيّ دونيتسك ولوهانسك ......





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