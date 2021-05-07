داعش يشن هجوماً على نقطة أمنية جنوب كركوك

2021/05/07 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بشن تنظيم داعش هجوم على نقطة امنية في قضاء داقوق.

وقال المصدر في حديث اـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً على نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في تل ذياب ( تل الشهداء ) قرب قرية عرب كوي التابع لقضاء داقوق جنوب كركوك ضمن وادي الشاي".وأضاف أن "الهجوم اسفر على تدمير كامرة مراقبة حرارية، دون تسجيل اي اصابات بشرية".

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