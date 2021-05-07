مجلس الخدمة يحدد موعد المصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية

2021/05/07 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مجلس الخدمة، الاثنين المقبل، موعداً للمصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية.وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حدد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية".وأضاف أن "المصادقة على تعيين العلوميين ستتم على وفق النسب المحددة من اصل الدرجات التي سيتم استحداثها لخريجي الاعوام ( 2018-2019) و (2019-2020)".وأعلن المجلس، "إنهاء عملية تدقيق القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة بالكتاب ذي العدد 32618 في 26 نيسان 2021".

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