قُدمت مواصفات الوزير الجديد.. نائب يكشف حقيقة اتفاق الكاظمي مع الكتل على منصب وزير الصحة

2021/05/07 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، النائب عبد عون العبادي، اليوم الجمعة، حقيقية اتفاق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع القوى السياسية على ترشيح شخصية جديدة لمنصب وزير الصحة.

وقال عبد عون العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لغاية الآن لا يوجد اي اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوى السياسية على ترشيح شخصية لمنصب وزير الصحة"، مبينا أن "ما ينشر من أسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد تسريبات غير رسمية".

وأضاف العبادي، أن "لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، قدمت مواصفات وزير الصحة الجديدة، الذي يستطيع تقديم خدمات صحية افضل للمواطنين، وادارة المواجهة مع وباء كورونا".

وأشار عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، إلى أن "البرلمان بانتظار تقديم رئيس الوزراء مجموعة مرشحين ليجري دراسة سيرهم الذاتية".

وقدّم وزير الصحة، حسن التميمي، استقالته من منصبه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين، ووافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الطلب.

وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادث المستشفى.

وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، الموافقة على توصيات اللجنة التحقيقية بفرض عقوبات انضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير المستشفى، سلمان حامد علي، ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية وفق القانون.

وأعفى المجلس مدير عام صحة بغداد من منصبه، وألزم وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

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