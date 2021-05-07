2021/05/07 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الزراعة، عن تشكيل لجنة عليا لادارة ملف الاعلاف لتطوير الثروة الحيوانية.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين التقى ممثل منظمة الاغذية والزراعة الفاو في العراق صلاح الحاج حسن ، لبحث التعاون وتبادل المعلومات في الجانب الزراعي والمشاريع التي تديرها المنظمة في العراق".واضاف، انه "تم خلال اللقاء التطرق الى تطوير مشاريع الثروة الحيوانية وانتاج الاعلاف، فضلا عن التجارب مع الفلاحين والمزارعين في محافظة نينوى، والتباحث حول عدد من القضايا التي تخص القطاع الزراعي منها المشاريع الزراعية التي تدار من قبل المنظمة واهمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات المستمر بين الجانبين".وكشف الوكيل خلال اللقاء، عن وجود لجنة عليا لادارة ملف الاعلاف وذلك كسياسة ستنتهجها الوزارة لتوفير الاعلاف وتطوير الثروة الحيوانية ورفع مدخولات المزارعين".وتابع البيان، انه "كما تم على هامش اللقاء التطرق الى عقد ورشة عمل بهذا الخصوص بالتعاون مع المنظمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: لجنة عليا لإدارة ملف الاعلاف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: لجنة عليا لإدارة ملف الاعلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).