2021/05/07 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يتابع العالم حركة الصاروخ الصيني "لونغ مارش بي" الخارج عن السيطرة في الفضاء، والذي قد يسقط في أي لحظة على وجه الأرض في موقع لا يمكن التنبؤ به بشكل دقيق بعد، تشير صحيفة "ديلي صباح" التركية إلى احتمالية أن يضرب حطام الصاروخ مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة.

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