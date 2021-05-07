صور تتفطر لها القلوب.. وفاة ثلاثة أطفال إثر تركهم في سيارة مغلقة شرقي بغداد

2021/05/07 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي ثلاثة أطفال، الجمعة، إثر تركهم في سيارة مغلقة، بمنطقة البلديات، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

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وذكر مصدر أمني، لـ"ناس" (7 أيار 2021) أن "الشرطة المحلية، استخبرت عن وجود ثلاثة أطفال، بعمر 3- 4 سنوات، وهم في سيارة متروكة، بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة المحلية، وصلت إلى موقع السيارة، فوجدت الأطفال قد فارقوا الحياة، حيث كانت العجلة مغلقة، مما تسبب باختناقهم".

ولم يتضح على الفور، سبب ترك الأطفال في السيارة، وفيما إذا كان هناك إهمالاً من ذويهم.

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