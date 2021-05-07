بيان من قضاء دوكان السياحي

2021/05/07 | 23:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قضاء دوكان السياحي عن شكرها للقوات الاسايش لبسط الأمن في القضاء بعد إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين في زعزعة أمن المدينة .

واشار قائممقام قضاء دوكان السياحي سيروان خليفة في بيان " نؤكد للسياح المتوجهين الى قضاء دوكان من وسط وجنوب العراق انهم في حماية قوات الاسايش في القضاء لضمان أمن وسلامتهم والتصدي لأي محاولة تزعزع امن المدينة, ونحن على اتم الاستعداد لاستقبال ضيوفنا من السياح العرب من فنادق وكازينوهات وتقديم كافة الخدمات السياحية لهم ."

وتمكنت القوات الامنية في وقت قياسي في إلقاء القبض على أشخاص انتحلوا صفة امنية لابتزاز السياح.





PUKmedia عدنان جاف

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