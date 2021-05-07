2021/05/07 | 23:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بينما يتابع العالم حركة الصاروخ الصيني “لونغ مارش بي” الخارج عن السيطرة في الفضاء، والذي قد يسقط في أي لحظة على سطح الأرض في موقع لا يمكن التنبؤ به بشكل دقيق بعد، تشير صحيفة “ديلي صباح” التركية إلى احتمالية أن يضرب حطام الصاروخ مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة.ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام ترجيحات بأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصاروخ الصيني يشكل خطرا على “إسطنبول وأنقرة”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصاروخ الصيني يشكل خطرا على “إسطنبول وأنقرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).