عن فقه ابن سلمان (رضي الله عنه) ! - ياسين المصري

2021/05/07 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري في مقال سابق بعنوان: الديانة الهشة تترنح على الرابط التالي: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=470357 قلت إنه إذا حدث تغيير ما في منطقة العربان والمتأسلمين، فلا بد أن يأتي من مملكة آل سعود منبع الديانة الإسلاموية والراعية له والحامية لأماكنها المقدَّسة، وعزيت السبب في ذلك إلى أن المتسعود ......





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