الإصرار على كليب حياً - كمال غبريال

2021/05/07 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال نعرف جميعاً حرب البسوس القبائلية العربية الشهيرة.



التي استمرت ستة وثلاثون عاماً بسبب ناقة امرأة كما تعودنا أن نقول.



رغم أن الحقيقة هي أن رجل من أعيان القوم هو المهلهل بن أبي ربيعة كان طوال الوقت يتخذ من مقتل أخيه كليب مبرراً لاستمرار سفك الدماء إلى ما لا نهاية.



وكلما عرضوا عليه شروطاً للصلح يضيف إليها شرطاً واحداً قائلاً: أريد كليباً حياً!!!أتذكر تلك القصة كثيراً وأنا أستمع لحديث الكثيرين عن ق ......





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