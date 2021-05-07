الزراعة العراقية: تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف الأعلاف لتطوير الثروة الحيوانية

2021/05/07 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف الأعلاف لتطوير الثروة الحيوانية.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين التقى ممثل …

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