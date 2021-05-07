2021/05/07 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفع النفط اليوم الجمعة رغم تفاقم جائحة كوفيد-19 في الهند، ليحقق مكاسب جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي.وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على 68.28 دولار للبرميل بينما تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 64.90 دولار للبرميل، بزيادة 19 سنتا تعادل 0.3 بالمئة لكلا الخامين.وارتفع خاما القياس أكثر من واحد بالمئة على مدار الأسبوع، في صعود أسبوعي هو الثاني على التوالي، وسط تخفيف قيود الحركة المفروضة لاحتواء كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا وتعافي أنشطة المصانع وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا، مما يمهد لانتعاش في الطلب على الوقود.وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، "ربما شهدت أسعار النفط أسبوعا إيجابيا هو الثاني على التوالي، لكنه لا يكفي لإقناع متداولي الطاقة بأن النفط سيكسر نطاقه الضيق.توقعات النفط للمدى القصير مازالت متباينة للغاية".وفي الصين، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل بينما ينبئ مسح خاص بتوسع قوي في نشاط قطاع الخدمات، لكن واردات أكبر مشتر للخام في العالم انخفضت 0.2 بالئة في أبريل عنها قبل سنة إلى 40.36 مليون طن، أو 9.82 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى منذ ديسمبر.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع النفط رغم احتدام جائحة كورونا في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع النفط رغم احتدام جائحة كورونا في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).