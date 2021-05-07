"دولة مخدرات".. سوريا تتحول إلى "المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون"

2021/05/07 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات تصنيع مخدر الكبتاغون في قلب أراضي النظام السوري قصة نجاح تجاري لاقتصاد ينمو لينافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري، لكنه بالمقابل يحول سوريا إلى بلد مخدرات، وفق تقرير من صحيفة الغارديان البريطانية.

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