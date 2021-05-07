الناطق باسم القائد العام: القبض على 5 إرهابيين في 3 محافظات

2021/05/07 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على 5 إرهابيين في 3 محافظات.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “بناء على توجيهات […]

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