قاعدة عين الأسد تتسلم معدات بأكثر من مليون ونصف دولار من قوات التحالف

2021/05/07 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سلمت قوات التحالف الدولي، الجمعة، معدات بأكثر من مليون ونصف دولار الى قاعدة عين الاسد.

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وذكر بيان للتحالف، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايار 2021)، أن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة التي تقدر بـ 1,779,736 دولار من قوات التحالف (قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب CJTFOIR )".

وأضاف، أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".

وتابع، "يهدف البرنامج والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

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