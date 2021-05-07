الخدمة الاتحادي يحدد موعد المصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية

2021/05/07 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، موعد المصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية.

وقال المجلس في بيان صحفي، انه “حدد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية”، مبيناً ان “المصادقة على تعيين العلوميين ستتم على وفق النسب المحددة من اصل الدرجات التي سيتم استحداثها لخريجي الاعوام ( ٢٠١٨-٢٠١٩) و (٢٠١٩-٢٠٢٠)”.

واشار المجلس ، بحسب البيان،الى “إنهاء عملية تدقيق القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة بالكتاب ذي العدد ٢٣٦١٨ في ٢٠٢١/٤/٢٦”.

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