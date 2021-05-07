2021/05/07 | 23:40 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكيل الفني للوزارة يلتقي ممثل منظمة الاغذية والزراعة الفاو لبحث المشاريع الزراعية التي تديرها المنظمة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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