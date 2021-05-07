2021/05/07 | 23:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، ملفي الدستور والانتخابات.وقال إعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “زيدان استقبل صالح وتداول معه الافكار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان وصالح يبحثان ملفي الدستور والانتخابات المركز الخبري الوطني.

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