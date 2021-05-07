التحالف يسلم ذخيرة تقدر بأكثر من مليون دولار للقوات العراقية

2021/05/07 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، اليوم الجمعة، تسليم ذخيرة تقدر بأكثر من مليون دولار لقوات الأمن العراقية.

وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة تقدر بـ 1,779,736 دولار من قوات، في قاعدة عين الاسد الجوية".واضاف، إنّ "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".

واوضح، ان "البرنامج والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

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