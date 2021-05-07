رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع رئيس الجمهورية تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات

2021/05/07 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الجمهوريةبغداد / إعلام القضاء

مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٥/٧ استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وتداول معه الافكار المطروحة بخصوص تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة.

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