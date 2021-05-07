مدينتان عربيتان في القائمة.. أسرع شبكات

2021/05/08 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "أوبن سيغنال"، عن 10 مدن تمتلك أسرع اتصال بشبكات الإنترنت "5G" مقارنة ببقية مدن العالم، وظهرت كل من الرياض ودبي بينها.

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