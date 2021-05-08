2021/05/08 | 00:07 - المصدر: قناة التغيير

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محمد الحلبوسي يزور المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء ويلتقي رئيسه الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه

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