الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان يناقشان الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة

2021/05/08 | 00:07 - المصدر: قناة التغيير

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الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان يتداولان الافكار المطروحة بخصوص تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة.

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