صالح يلتقي زيدان: نقاش عن تعديل الدستور واستعدادات الانتخابات المبكرة

2021/05/08 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الأعلى فائق زيدان، وبحث معه جملة ملفات.

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وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء، تلقى "ناس" نسخة منه (7 أيار 2021) أن "مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٥/٧ استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وتداول معه الافكار المطروحة بخصوص تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة".

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