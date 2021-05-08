بالصور.. رئيس مجلس النواب يزور المجمع الفقهي العراقي

2021/05/08 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، حيث التقى خلال الزيارة رئيس المجمع الشيخ أحمد حسن الطه.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يزور المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، ويلتقي رئيس المجمع الشيخ العلامة الدكتور أحمد حسن الطه”.

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