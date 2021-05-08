رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع رئيس الجمهورية تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة

2021/05/08 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع رئيس الجمهورية برهم صالح، تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة./انتهى7

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