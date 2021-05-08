بأكثر من مليون ونصف دولار.. قاعدة عين الأسد العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي- عاجل

2021/05/08 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سلمت قوات التحالف الدولي، الجمعة، معدات بأكثر من مليون ونصف دولار الى قاعدة عين الاسد.وقال التحالف الدولي في بيان، إن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة التي تقدر بـ 1,779,736 دولار من قوات التحالف (قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب CJTFOIR)".

وأضاف، أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".وأشار الى ان "البرنامج والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

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