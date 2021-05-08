2021/05/08 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يتساءل كثير من المراقبين، هل انّ عمليات قصف القواعد العراقية التي تضم جنوداً أمريكيين أو من دونهم أحياناً، ستستمر الى مغادرة آخر جندي امريكي، وهل سيكتفي القاصرون بذلك ام انهم سيطالبون بمغادرة السفارة الامريكية برمتها من البلد؟ وما الذي يمكن أن يمنعهم عن فعل ذلك؟ ويأتي سؤال لاحق، هو هل حقاً انّ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسئلة مُلحّة من وحي القصف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسئلة مُلحّة من وحي القصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).