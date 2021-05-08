2021/05/08 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نصرالله يمتدح التقارب الإيراني السعودي طهران- فيينا- بيروت- الزمان استأنف الدبلوماسيون الجمعة في فيينا مباحثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني سعيا الى إنقاذ الاتفاق في شأنه بحلول نهاية أيار/..
وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) جولتها الرابعة من المباحثات قرابة الساعة 11,00 (09,00 ت غ) في فندق فخم في العاصمة النمساوية […]
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وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) جولتها الرابعة من المباحثات قرابة الساعة 11,00 (09,00 ت غ) في فندق فخم في العاصمة النمساوية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يهاجم إسرائيل والتطبيع ومسؤول أمريكي:انقاذ الملف النووي ممكن إذا رغبت ايران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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