خامنئي‭ ‬يهاجم‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتطبيع ومسؤول‭ ‬أمريكي‭:‬انقاذ‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬ممكن‭ ‬إذا‭ ‬رغبت‭ ‬ايران

2021/05/08 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصرالله‭ ‬يمتدح‭ ‬التقارب‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي طهران‭-‬‭ ‬فيينا‭-‬‭ ‬بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ استأنف‭ ‬الدبلوماسيون‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬مباحثاتهم‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬سعيا‭ ‬الى‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬شأنه‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬‭..‬وبدأت‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالاتفاق‭ ‬‭(‬إيران‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭)‬‭ ‬جولتها‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬11,00‭ ‬‭(‬09,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فخم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ […]

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