لندن:خلافات داخلية تعصف بحزب العمال بعد خسارة مدوية في الانتخابات المحلية

2021/05/08 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ مع‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬أكد‭ ‬مسبقا‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬عمالي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إنكلترا‭ ‬ستشكل‭ ‬‮«‬اختبارا‮»‬‭ ‬صعبا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬شكلت‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬صفعة‭ ‬مدوية‭ ‬تؤجج‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬المعارضين‭ ‬لبوريس‭ ‬جونسون‭.‬وبانتظار‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬تبدو‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المحافظ،‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وفي‭ ‬بلدية‭ ‬لندن،‭ ‬كان‭ […]

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