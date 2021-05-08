2021/05/08 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد جرحى مواجهات الأقصى إلى 163 مصابا » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 00:30

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