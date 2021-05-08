ترامب يرحّب بوقف التحقيق بقضية الممثلة الإباحية

2021/05/08 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، عن ترحيبه بقرار لجنة الانتخابات الفيدرالية وقف التحقيق في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جمعتها بالملياردير الجمهوري.

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