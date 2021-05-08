الحلبوسي يزور المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والافتاء

2021/05/08 | 00:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء ، والتقى رئيس المجمع الشيخ احمد حسن الطه.كما التقى الحلبوسي عددا من اهالي منطقة الاعظمية ./انتهى7

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