الجوية يخطف فوزا قاتلا من نفط الوسط

2021/05/08 | 00:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف فريق القوة الجوية فوزا متأخرا على فريق نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨ من الدوري الممتاز ، التي اقيمت مساء الجمعة في ملعب الشعب الدولي .رغم البداية المثالية لفريق نفط الوسط الذي تقدم في الدقيقة السابعة عبر المحترف الأردني محمود زعترة، إلا أن القوة الجوية عاد سريعا في الدقيقة ١٥ عبر شريف عبد الكاظم بخطأ من الحارس علي كاظم هادي ،لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.في الشوط الثاني تمكن الجوية من تسجيل هدف سريع في الدقيقة ٥٧ أيضا بأقدام شريف عبد الكاظم، لكن سجاد جاسم أعاد نفط الوسط للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة ٦٩ بخطأ من المدافع منتظر ستار الذي أخطأ في إبعاد الكرة لتتهيأ أمام شريف ويسددها داخل الشباك .وفي الدقيقة ٨٧ تمكن حسين جبار من تسجيل الهدف الثالث للجوية بخطأ من الحارس الذي أخطأ بتقدمه لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة ٦٣ في المركز الأول بينما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة ٤٩ في المركز الخامس./انتهى

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