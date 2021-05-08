2021/05/08 | 00:43 - المصدر: قناة التغيير

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أنباء عن وفاة 3 أطفال في منطقة البلديات بسبب تركهم داخل عجلة مغلقة مما سبب لهم الاختناق

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