اتساع عمليات التسليب من دوكان إلى البصرة

2021/05/08 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‮ ‬بغداد‭ -‬السليمانية‭ ‬–‮ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال ‮ ‬اقدم‭ ‬مسلحون‭ ‬مجهولون،‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬سرقة‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بسيارات‭ ‬حديثة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الدولي‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬والبصرة،‭ ‬فيما‭ ‬تعرضت‭ ‬سيارة‭ ‬مركونة‭ ‬قرب‭ ‬مصرف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬مبلغ‭ ‬كبير‭ ‬كان‭ ‬بداخلها‭.‬‮ ‬ ‮ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬إن‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالسيارات‭ ‬الحديثة‭ ‬كانت‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬تعرضت‭ ‬للتسليب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ […]

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