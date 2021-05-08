البزاز‭ ‬يكرم‭ ‬عائلتين من‭ ‬الكاظمية‭ ‬والاعظمية‭ ‬ويمنح اعلامية‭ ‬قلادة‭ ‬الإبداع‭ ‬

2021/05/08 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬ندى‭ ‬شوكت‭ ‬ ساعة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى‭ ‬يزداد‭ ‬تعلق‭ ‬العراقيين‭ ‬بمتابعة‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬اعتادوا‭ ‬ان‭ ‬تنهمر‭ ‬من‭ ‬فضائها‭ ‬الفسيح‭ ‬المكارم‭ ‬والهبات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك،‭ ‬فيما‭ ‬يتفاعل‭ ‬الملايين‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭ ‬الذي‭ ‬تتجسد‭ ‬فيه‭ ‬المعاني‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية،‭ ‬وحظيت‭ ‬مقدمة‭ ‬البرنامج‭ ‬بتكريم‭ ‬خاص‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العوائل‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭.[…]

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