2021/05/08 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ندى شوكت ساعة بعد أخرى يزداد تعلق العراقيين بمتابعة قناة الشرقية التي اعتادوا ان تنهمر من فضائها الفسيح المكارم والهبات في شهر رمضان المبارك، فيما يتفاعل الملايين مع برنامج على نياتكم ترزقون الذي تتجسد فيه المعاني الإنسانية السامية، وحظيت مقدمة البرنامج بتكريم خاص تزامن مع تكريم عدد من العوائل العراقية في مختلف المدن.
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البزاز يكرم عائلتين من الكاظمية والاعظمية ويمنح اعلامية قلادة الإبداع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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