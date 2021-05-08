أُم الشهيد مزياني تغيب.. - حسن أحراث

2021/05/08 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث شمس أخرى غابت..شُموس غابت، وأخرى تغيب..غابت السعدية والباتول وفخيتة...



ثم حليمة.بعد غياب الشهيدات والشهداء، تغيب الأمهات ويغيب الآباء..يغيب الأعزاء وتغيب العزيزات..تجف ينابيع الحب والحياة..تتجمد الدموع في المآقي..ويكاد الظلام يخنقنا.***واظبنا إبان كل ذكرى على زيارة أُم الشهيد..كان جُرحها أعمق من أن يندمل..رحلت بغتة وفي حلقها غُصة.كان الألم يعتصر قلبه ......





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