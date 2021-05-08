2021/05/08 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة لست هنا بصدد الكشف عن مدى تغلل التطبيع المجتمعي في بنية وسلوك الفلسطيني رغم الإشارة اليه مسبقاً، بقدر النبش عن الخيارات الشعبية والجماهيرية والشبابية المنفلتة من هكذا بنية، فبالحضور في الشوراع كفيل بفكفكة وزعزعة حالة التكلس في الوعي/الفعل في تلك البنية، وبما أن التساؤلات الكبرى في بنية استعمارية تبقى راسخة ومتجذرة،- وإن اصابها بعض التلف والترهل أو الضمور-، فتكبيل البنية الفلسطينية الرسمية اقتصاديا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درس (8) ما بعد -التطبيع المجتمعي-: خيار التدفق إلى الشوارع باعتبارها مساكن شعبية للفلسطيني - بلال عوض سلامة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درس (8) ما بعد -التطبيع المجتمعي-: خيار التدفق إلى الشوارع باعتبارها مساكن شعبية للفلسطيني - بلال عوض سلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).