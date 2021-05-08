النجباء يرفعون اعلام الدفاع عن فلسطين في كل انحاء العراق

2021/05/08 | 01:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أعضاء وكوادر حركة النجباء احتفلوا في مختلف أنحاء العراق بيوم القدس الع...

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