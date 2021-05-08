عشرات الإصابات جراء صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس

2021/05/08 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 169 شخصاً على الأقل بجروح في صدامات عنيفة دارت، ليل الجمعة، في القدس، ولا سيّما في باحة المسجد الأقصى، بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية التي دخلت باحة المسجد، في مواجهات حملت السلطة الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عنها.

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